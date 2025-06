Digitalizzazione come leva per la crescita del Made in Italy | il 17 giugno al Salone degli Arazzi del MIMIT

Il 17 giugno, il Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini ospiterà un evento imperdibile dedicato alla digitalizzazione come motore di crescita per il Made in Italy. Organizzata dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, questa conferenza affronterà le sfide e le opportunità che la tecnologia offre alle imprese italiane, rafforzando il legame tra tradizione e innovazione. Un’occasione unica per scoprire come la trasformazione digitale può valorizzare il nostro patrimonio industriale e geografico, spingendo il sistema paese verso nuovi orizzonti di successo.

