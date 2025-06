Digitalizzare la filiera per contrastare la deforestazione

La normativa EUDR rappresenta un passo decisivo verso un futuro più sostenibile, obbligando le aziende europee a garantire che i loro prodotti siano privi di collegamenti con la deforestazione. Digitalizzare l'intera filiera diventa fondamentale per monitorare e rispettare queste regole, contribuendo così alla lotta contro il degrado ambientale e alla salvaguardia della biodiversità. È giunto il momento di innovare e abbracciare soluzioni digitali per un pianeta più verde e resilient

La normativa EUDR (European Deforestation-free products Regulation) rientra nel piano strategico dell?Unione Europea sulla biodiversità da qui al 2030 e punta a ridurre al minimo la deforestazione e, in generale, il degrado forestale collegato a uno sfruttamento dei territori associati alla produzione di materie prime agricole importate dall?UE. Si tratta di regole che impongono alle aziende, che vendono in Unione europea, di garantire che i prodotti venduti non siano all'origine di deforestazione globale. Cosa che accade per alcuni prodotti agricoli come olio di palma e soia, ma anche per prodotti più familiari nelle nostre dispense come caffè e cacao.

Cacao nella foresta | Digitalizzare la filiera per contrastare la deforestazione.

La deforestazione colpisce il cuore verde del nostro Pianeta e fermarla è un dovere di tutti - Per la Global Forest Watch dal 2000 la Terra ha perso circa il 10% della sua copertura di alberi tropicali e le conseguenze della deforestazione sono molte e gravi: significa non non proteggere la ... Come scrive cosmopolitan.com