Digital marketing? Insoddisfatto un cliente su due 2,7 mld spesi ‘a vuoto’

Il mondo del digital marketing si svela come un campo di opportunità e sfide: da un lato, un giro d’affari di 5,4 miliardi di euro, dall’altro, la significativa insoddisfazione di oltre il 50% delle aziende, che hanno bruciato ben 2,7 miliardi di euro senza risultati concreti. Un panorama che richiede riflessione e strategie più efficaci per trasformare gli investimenti in successi reali. Ma come possiamo invertire questa tendenza?

(Adnkronos) – Un giro di affari da 5,4 miliardi di euro, ma un imprenditore su due ritiene di aver buttato via il proprio denaro. Con 2,7 miliardi letteralmente bruciati o spesi a vuoto. E' quanto emerge da un'indagine dell'International center for social research, che rivela come oltre il 60% delle aziende si dichiari insoddisfatto dei

