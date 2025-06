Digital marketing | 2,7 mld spesi a vuoto e insoddisfazione di 1 su 2 clienti

Nonostante un mercato in costante espansione e oltre 5,4 miliardi di euro investiti, il digital marketing sembra spesso fallire nel raggiungere i propri obiettivi. Con un cliente su due insoddisfatto e ben 2,7 miliardi di euro spesi inutilmente, è evidente che le strategie digitali necessitano di una svolta. È il momento di capire come ottimizzare gli investimenti e trasformare le sfide in opportunità di crescita.

Recenti dati rivelano che l'impatto del digital marketing si sta rivelando spesso insoddisfacente per molte aziende, nonostante un giro d'affari di oltre 5,4 miliardi di euro. Secondo un'indagine condotta dall'International center for social research, ben un cliente su due dichiara di non avere ottenuto risultati adeguati, traducendosi in circa 2,7 miliardi di euro spesi inutilmente.

