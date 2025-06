Dighe di Carona | dietrofront di Enel Green Power restano i due custodi

A Carona, le dighe di Sardegnana tornano sotto la tutela di due custodi, dopo il dietrofront di Enel Green Power. La decisione, comunicata da Flaei Cisl Lombardia, mette fine alla sperimentazione di un custode singolo, riaffermando l'importanza della sicurezza e della vigilanza collettiva. Un passo che ribadisce l’impegno per la tutela delle risorse idriche e delle comunità locali, assicurando che la protezione rimanga al centro delle priorità .

Carona, 16 giugno 2025 – Marcia indietro di Enel Green Power. L’azienda, si legge in un comunicato diffuso da Flaei Cisl Lombardia, ha deciso di accantonare l’idea di destinare un solo custode a guardia delle dighe lombarde di Sardegnana, nel comune di Carona. Era stata annunciata, infatti, una sperimentazione avrebbe previsto l’attivitĂ in solitaria di un unico operatore per ciascun impianto, superando il vincolo finora in vigore della presenza di almeno due lavoratori per sito in contesti montani e isolati a oltre 2.500 metri di quota. Dopo le proteste delle comunitĂ locali, di movimenti politici e dei sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil, Enel ha quindi ritenuto opportuno rivedere la sua posizione in merito alla sperimentazione e quindi mantenere i due operatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dighe di Carona: dietrofront di Enel Green Power, restano i due custodi

In questa notizia si parla di: carona - dighe - enel - green

Enel Green Power ha comunicato la decisione di sospendere la sperimentazione del presidio singolo sulle dighe di Sardegnana (Carona - BG), Venerocolo e Trona. Una scelta importante, frutto di settimane di mobilitazione che come sindacato abbiamo sost Vai su Facebook

Dighe di Carona: dietrofront di Enel Green Power, restano i due custodi; Carona, non più un solo operatore alla diga: Enel fa un passo indietro; Un solo operatore in presidio alla diga di Sardegnana: “Sicurezza a rischio in caso di maltempo”.

Enel, tornano i due custodi alle dighe. Ritirata la sperimentazione - Una sperimentazione avrebbe previsto l’attività in solitaria di un unico operatore per ciascun impianto, superando il vincolo finora vigente della presenza di almeno due lavoratori per ... Secondo ecodibergamo.it

Dighe, sospesa la sperimentazione del "guardiano unico" - Il servizio sperimentale di guardiania con un unico addetto su tre dighe di Enel Green Power è stato sospeso. Da primalavaltellina.it