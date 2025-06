Difesa joint venture tra Leonardo e Baykar per produrre droni | nasce LBA Systems

Leonardo e Baykar uniscono le forze per rivoluzionare il settore dei droni con la nascita di LBA Systems, una joint venture innovativa annunciata al Salone di Parigi. Questa collaborazione strategica combina le eccellenze italiane e turche, puntando a sviluppare sistemi aerei a pilotaggio remoto di ultima generazione. La firma del protocollo da parte delle rispettive aziende segna un passo importante verso nuove frontiere tecnologiche e di sicurezza, aprendo un capitolo entusiasmante nel settore aeronautico.

Siglata l'intesa fra Leonardo e l'azienda turca Baykar per una joint venture che unirĂ il meglio delle tecnologie delle due aziende per la produzione di droni. L'accordo annunciato al Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio di Parigi prevede la nascita di LBA Systems che avrĂ sede in Italia e si concentrerĂ su progettazione, sviluppo, produzione e supporto di sistemi aerei a pilotaggio remoto (UAS). La firma del protocollo da parte dell'amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani e del Chief technology officer di Baykar Technologies Selçuk Bayraktar nello spazio Leonardo allestito nel salone.

