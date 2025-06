Dietro le quinte del giardino zoologico | due eventi serali per scoprire il Parco Zoo in una versione inedita

Venerdì, immergiti in un’esperienza unica e affascinante al Parco Zoo Falconara, dove il mistero della sera svela segreti mai visti prima. Due serate imperdibili per vivere il parco da una prospettiva inedita, tra incontri con gli animali notturni e sorprendenti retroscena. Preparati a scoprire un mondo nascosto sotto la luce della luna e lasciati conquistare dall’incanto di un’esperienza esclusiva che ti lascerà senza fiato.

L'emozione di vivere il Parco Zoo Falconara di sera, in modo nuovo e coinvolgente, per scoprire cosa succede dietro le quinte dopo la chiusura al pubblico. Sulla scia del grande successo dello scorso anno, tornano gli attesissimi eventi "Quando è sera. Retroscena!". Venerdì.

