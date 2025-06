Dies natalis a San Sisto già da luglio una novità che può diventare tradizione | L' assemblaggio nel giorno in cui è nata Rosa

A partire da luglio, un'inedita iniziativa trasformerà il Dies Natalis a San Sisto in un appuntamento ancora più coinvolgente e accessibile. L'assemblaggio della Macchina di Santa Rosa, che per oltre un mese e mezzo animerà piazza San Sisto, nasce come novità dell’anno giubilare con l’obiettivo di celebrare e accogliere pellegrini e turisti. Questa innovazione potrebbe diventare una tradizione radicata nel tempo, in base alle reazioni e all'entusiasmo della comunità.

