Dieci influencer internazionali nella Marca per un viaggio nell’eccellenza agroalimentare

Scoprire i segreti e le storie di successo che rendono il nostro agroalimentare unico al mondo. Dieci influencer internazionali, scelti per la loro capacità di coinvolgere e ispirare, accompagneranno questo viaggio tra innovazione e tradizione nelle PMI venete. Un’occasione imperdibile per valorizzare l’eccellenza italiana e rafforzare il comparto agroalimentare locale nel panorama globale.

Confapi, ICE Agenzia in collaborazione con UnionAlimentari Confapi, Confapi Venezia e Confapi Treviso, hanno lanciato oggi, nelle province di Treviso e Venezia, l'edizione veneta del progetto "Un viaggio nell'eccellenza agroalimentare italiana: innovazione e tradizione nelle PMI"

