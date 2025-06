Dieci anni di Perugia 1416 a Porta San Pietro il Palio 2025 Gran finale in piazza IV Novembre

Perugia, 16 giugno 2025 – Il Magnifico Rione di Porta San Pietro ha vinto il Palio della decima edizione di Perugia1416, la rievocazione storica organizzata dall’omonima associazione di promozione sociale che si è tenuta nel centro storico perugino da venerdì a domenica. Questa la classifica dall’ultimo al primo: 5º Porta Eburnea; 4º Porta Santa Susanna; 3º Porta Sant’Angelo; 2º Porta Sole; e 1° Porta San Pietro. Porta Sant’Angelo (2022) e da Porta Eburnea (2023). Mentre la Corsa del drappo, terza ed ultima prova sportiva, è stata conquistata da Porta San Pietro, seguito da Porta Sole, Porta Santa Susanna, Porta Sant’Angelo e Porta Eburnea. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dieci anni di Perugia 1416, a Porta San Pietro il Palio 2025. Gran finale in piazza IV Novembre

