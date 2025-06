Diciassettenne ucciso nel ristorante a Capua i sospetti su un collega | sono stati visti litigare

Una tranquilla serata in un ristorante di Capua si è trasformata in tragedia con il tragico omicidio di un diciassettenne gambiano. Le indagini si concentrano su un collega, testimone di un acceso litigio che potrebbe aver scatenato la violenza fatale. Mentre le autorità scavano più a fondo, l’intera comunità aspetta risposte su questa drammatica vicenda. Continua a leggere per scoprire i dettagli e gli sviluppi delle indagini.

Omicidio a Capua: 17enne gambiano ucciso a coltellate durante lite in masseria - Una tragedia scuote Capua: un ragazzo di soli 17 anni, Alagie Sabally, ha perso la vita a causa di una lite sfociata in violenza nella cucina di una masseria.

Diciassettenne ucciso nel Casertano, c'è un sospettato - Ci sarebbe un sospettato per l'omicidio del 17enne gambiano, avvenuto ieri pomeriggio nel ristorante della Masseria Adinolfi di Sant'Angelo in Formis, frazione di Capua: è un altro straniero, un benga ... ansa.it scrive