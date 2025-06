Diciassettenne ucciso a coltellate chiesto il processo immediato per cinque indagati

Una tragedia che ha scosso la comunità di Campi Bisenzio: Maati Moubakir, diciassettenne vittima di un violento scontro, perde la vita in circostanze drammatiche. La Procura fiorentina chiede ora il processo immediato per cinque dei sei indagati, tra cui figure chiave coinvolte in questa tragica vicenda. La giustizia si muove per fare luce su un episodio che ha lasciato un segno indelebile nel cuore della comunità.

Campi Bisenzio (Firenze), 16 giugno 2025 – Chiusa l'inchiesta sulla morte di Maati Moubakir, il 17enne ucciso a coltellate il 29 dicembre scorso a Campi Bisenzio (Firenze) e che, in base a quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato inseguito dal branco e ferito a morte per un errore di persona. La Procura fiorentina ha chiesto il giudizio immediato per cinque dei sei indagati: Diego Voza, 18 anni, il fiorentino Denis Alexander Effa Ekani, 22 anni, Denis Mehmeti, 20 anni, il pratese Ismail Arouii, 20, Francesco Pratesi, 18 anni, anche lui fiorentino. Per i cinque indagati, sottoposti a misura cautelare dal gennaio scorso, l'accusa è di concorso in omicidio volontario aggravato dall'aver agito per futili motivi e con crudeltà, per la particolare efferatezza dell'azione criminosa.

