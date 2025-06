Diciasettenne ucciso in masseria il sospettato | Sono svenuto non ricordo nulla La lite i carabinieri in ritardo l' arma del delitto senza impronte

Un tragico episodio scuote la tranquilla comunità di Sant'Angelo in Formis: un diciassettenne ghanese, Alagie Sabally, perde la vita durante una serata che si trasforma in un incubo. Sullo sfondo, una lite violenta, un sospettato che si svenisce e ricordi offuscati, e un'arma del delitto priva di impronte. Gli investigatori sono alle prese con un enigma complesso: chi ha ucciso Alagie? La verità potrebbe essere più vicina di quanto sembri.

C'è un sospettato per l'omicidio di Alagie Sabally, 17enne originario del Gambia, ucciso nel ristorante della Masseria Adinolfi di Sant'Angelo in Formis, frazione di.

