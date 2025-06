Diciasettenne ucciso a coltellate nella cucina di una nota masseria nel Casertano

Tragedia scuote la provincia di Caserta: un giovane di 17 anni perde la vita in un tragico episodio di violenza nella cucina di una rinomata masseria. La lite, degenerata in un ferocissimo confronto, ha portato all'uso di una lama, lasciando dietro di sé dolore e domande senza risposta. Un dramma che evidenzia quanto possa essere sottile il confine tra normalità e tragedia. La comunità si interroga: cosa è realmente accaduto in quella notte fatale?

Un 17enne di origine gambiana, Alagie Sabally, è stato ucciso a coltellate durante una lite scoppiata nella cucina di una nota masseria di Sant’Angelo in Formis, frazione del comune di Capua (Caserta). Il giovane, che lavorava come aiuto cuoco nella masseria, è stato accoltellato al petto ed è deceduto. Feriti anche un uomo, probabilmente colui con cui il 17enne ha avuto la violenta lite, e una donna, che è forse intervenuta per provare a separare i due. I due feriti sono stati ricoverati. I carabinieri della Compagnia di Capua, coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, stanno svolgendo accertamenti per individuare le responsabilità e capire anche se il 17enne si trovasse nella cucina sulla base di un regolare contratto L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Diciasettenne ucciso a coltellate nella cucina di una nota masseria nel Casertano

