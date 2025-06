Dialoghi sulla musica antica | approfondimento guidato sul legame tra musica e divinità

Il Museo Archeologico Nazionale, temporaneamente chiuso per lavori di sicurezza, si trasforma in un palcoscenico virtuale per esplorare il fascino della musica antica e il suo legame con le divinità. Attraverso approfondimenti guidati e ascolti di melodie originali, questa iniziativa offre un viaggio nel tempo, rivelando come le sonorità sacre abbiano plasmato le credenze e le culture dell’antichità. Un’occasione unica per avvicinarsi alle radici spirituali della musica e scoprire il suo ruolo nelle civiltà passate.

Il Museo Archeologico Nazionale -momentaneamente chiuso al pubblico per lavori di riduzione del rischio sismico-diventa "diffuso" invita ad un approfondimento guidato sul legame tra musica e divinità prima e ad un momento di ascolto di melodie riproposte sullo studio delle fonti poi.

