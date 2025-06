Di Marzio svela | Milan offerta per Guerra Trattativa viva ma il Valencia…

Il Milan continua a lavorare per assicurarsi Javi Guerra, il giovane centrocampista classe 2003 del Valencia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Di Marzio svela: “Milan, offerta per Guerra. Trattativa viva, ma il Valencia…”

In questa notizia si parla di: milan - guerra - valencia - marzio

Spalletti, la clamorosa rivelazione: «Il mio no al Milan? Non potevo fare la guerra ai tifosi dell’Inter…» - Luciano Spalletti, attuale ct della Nazionale, svela un retroscena clamoroso nel suo nuovo libro “Il paradiso esiste… Ma che fatica!”.

Milan: un nome nuovo per il centrocampo è Javi Guerra. Classe 2003 del Valencia. E' una mezzala di grande esperienza, di grande tecnica, ed è l'ultimo, diciamo così, obiettivo su cui il Milan sta lavorando, soprattutto dopo le difficoltà per Rabiot Di Marzio Vai su X

Il Milan è a caccia di un nuovo colpo a centrocampo dopo Luka Modric: secondo Gianluca Di Marzio, ci sarebbe in lista anche Javi Guerra del Valencia #ACMilan #Calciomercato #SpazioMilan Vai su Facebook

Il Milan avanza per Javi Guerra, ma il Valencia chiede di più: le ultime; Calciomercato Milan, il primo obiettivo per il centrocampo: l’offerta è pronta!; Calciomercato Milan, Di Marzio: “Jashari e Guerra? Ecco cosa mi risulta. Musah …”.

Il Milan avanza per Javi Guerra, ma il Valencia chiede di più: le ultime - Il Milan continua a lavorare per Javi Guerra, classe 2003 del Valencia obiettivo per il centrocampo. Lo riporta gianlucadimarzio.com

Milan, pronta la prima offerta per Javi Guerra del Valencia. Le ultime - Nuovi contatti in corso con il Valencia per avvicinarsi alle richieste del club spagnolo. Da sport.sky.it