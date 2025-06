Di chi siamo figli noi Futuro e sfide dell' agroalimentare italiano | Diretta

Siamo eredi di una tradizione ricca e unica, il cuore pulsante dell'Italia che si distingue nel mondo per qualità e autenticità. Il futuro dell'agroalimentare italiano dipende da noi, custodi e promotori di questo patrimonio inestimabile. All’evento de Il Giornale e Moneta, ascolteremo le voci di chi lavora con passione per difendere e valorizzare il Made in Italy, garantendo che questa eccellenza continui a brillare nel tempo.

Il Made in Italy è un patrimonio da trasmettere e custodire: all'evento de Il Giornale e Moneta, le voci di chi preserva, difende e promuove il valore dell'agroalimentare tricolore.

