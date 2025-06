Di chi è il sangue sulla statua Madonna di Trevignano i risultati della super perizia

Il mistero avvolge ancora una volta Trevignano Romano: la recente super perizia ha infatti svelato dettagli sconvolgenti sulla presenza di sangue sulla statua della Madonna, coinvolgendo direttamente Maria Giuseppa Scarpulla, nota come Gisella Cardia, e il marito Gianni. Un caso che divide e appassiona, gettando luce su eventi che potrebbero riscrivere la storia di questa affascinante vicenda religiosa. Ma chi sono realmente i protagonisti coinvolti? La risposta potrebbe sorprendervi.

Si torna a parlare del caso che ha scosso l’opinione pubblica e diviso la comunità religiosa di Trevignano Romano. Al centro dell’attenzione c’è ancora una volta la controversa figura di Maria Giuseppa Scarpulla, nota come Gisella Cardia, la veggente che avrebbe assistito a presunti eventi miracolosi, tra cui le lacrime di sangue versate da una piccola statua della Madonna. Accanto a lei, il marito Gianni Cardia. Entrambi sono indagati per truffa aggravata in concorso. Secondo l’accusa, avrebbero approfittato della fede dei fedeli per ottenere donazioni e contributi economici, raccontando episodi privi di fondamento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it