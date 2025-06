Detenuti in rivolta a Terni e Spoleto

Una serie di rivolte scuote le carceri di Terni e Spoleto, con detenuti che seminano caos tra devastazioni e scontri con le forze dell’ordine. La tensione è alle stelle, evidenziando l’urgenza di affrontare le criticità del sistema penitenziario italiano. Le proteste, nate da motivi diversi ma accomunate dalla grande frustrazione, richiedono interventi immediati per garantire sicurezza e dignità. La situazione rimane critica, e il rischio di escalation è alto.

22.40 Una rivolta è esplosa nella casa circondariale a Spoleto dove i detenuti hanno devastato le celle per poi lanciare bombolette di gas incendiato congli agenti intervenuti.La polizia penitenziaria ha dovuto usare gli idranti. Proteste anche nel carcere di Terni per la reazione di un detenuto psichiatrico nei confronti della polizia penitenziaziaria per un problema con le docce.Il detenuto psichiatrico avrebbe colpito un agente. Entrambe le situazioni sono ritornate sotto controllo in poche ore. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: detenuti - rivolta - terni - spoleto

