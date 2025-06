Deriva islamista Un angioletto legge il Corano | è bufera sul lavoretto scolastico

Un semplice lavoretto scolastico ha scatenato un'inaspettata bufera: un angelo di cartone che tiene in mano il Corano diventa il pretesto per polemiche e accuse di propaganda islamista. Tra tensioni e dubbi, il ministero chiede chiarimenti rapidi, mentre genitori e insegnanti si interrogano su limiti e libertà nell’educazione dei più piccoli. È tempo di riflettere: come garantire rispetto e neutralità in aula?

In una scuola elementare un angelo di cartone tiene in mano il Corano. Lega all'attacco: "Deriva islamista e propaganda tra i bambini". Il ministero: "Scelta educativa da chiarire subito".

Altro che dialogo, portare i bambini in moschea è cedimento culturale, è sottomissione ed è purtroppo un tradimento dei nostri valori! La scuola deve formare, non imporre indottrinamenti pro Corano! Vai su Facebook

