Deossa | Il Monterrey ha qualità per affrontare ogni squadra!

Nel countdown verso il tanto atteso debutto dell’Inter al Mondiale per Club, il Monterrey si presenta come una sfida insidiosa ma alla portata dei messicani. Nelson Deossa, tra i protagonisti, non ha paura: la sua squadra è carica e pronta a sorprendere. Con il morale alle stelle, il Monterrey promette spettacolo e determinazione, rendendo questa partita un incrocio da non perdere. Cristian Chivu e i nerazzurri devono ritrovare la fiducia dei...

Nelson Deossa, giocatore del Monterrey, non ha affatto timore della sfida contro l’Inter. Manca un giorno e qualche ora al match del Mondiale per Club. AVVERTIMENTO – Il Monterrey sarà presto il primo avversario dell’ Inter al Mondiale per Club. La squadra messicana arriva con grande fiducia al torneo negli Stati Uniti, perciò in una situazione totalmente contraria a quella degli avversari nerazzurri. Cristian Chivu deve ritrovare la fiducia dei suoi giocatori e farlo al più presto. A poche ore dal match ne ha parlato il giocatore del Monterrey Nelson Deossa. Lo stesso Deossa ha detto su Espn: «Quando si tratta di arrivare per giocare contro queste squadre, dobbiamo uscire e giocare senza paura. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Deossa: «Il Monterrey ha qualità per affrontare ogni squadra!»

