Denunce e maxi sequestro di cozze nocive a Taranto sommozzatore scoperto a raccogliere mitili in zona vietata

In un'operazione tempestiva nel cuore di Taranto, la Polizia ha scoperto e sequestrato un maxi carico di cozze nocive, mentre un sommozzatore veniva sorpreso a raccogliere mitili in zona vietata. Due uomini sono stati denunciati per aver messo a rischio la salute pubblica e l’ambiente. Questo intervento rafforza l'impegno delle autorità nel tutelare la sicurezza alimentare e preservare le risorse marine del Mar Piccolo.

