Dentro il territorio nemico Il piano del Mossad che ha colpito il cuore militare dell’Iran

dettagli di un'operazione segreta che ha colpito il cuore militare dell’Iran, dimostrando ancora una volta la capacità del Mossad di operare con precisione e discrezione anche all’interno di territori ostili. Questa mossa strategica apre nuovi scenari di tensione e sfida nella regione, lasciando intravedere un futuro incerto e complesso.

Secondo i media israeliani, operativi del Mossad hanno costruito diverse postazioni avanzate in località interne all’Iran già da alcuni anni, addirittura nelle vicinanze di Teheran. In quelle basi, rimaste sotto copertura per lungo tempo, venivano stoccate armi di precisione introdotte clandestinamente dal territorio israeliano. Alcuni commando operativi si sarebbero alternati in missioni di sorveglianza e preparazione dell’attacco, coprendo periodi di permanenza che in certi casi hanno superato i dodici mesi. Venerdì, con una coordinazione perfetta tra servizi segreti e aviazione, è partita l’operazione Rising Lion (Leone in Ascesa). 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dentro il territorio nemico. Il piano del Mossad che ha colpito il cuore militare dell’Iran

