Demanio | trasferita alla Regione Abruzzo una parte dell’ex caserma Bucciante di Chieti

Un passo importante per il patrimonio abruzzese: l’Agenzia del Demanio ha trasferito gratuitamente una vasta porzione dell’ex caserma Bucciante di Chieti alla Regione Abruzzo, in linea con il decreto sul federalismo culturale. Questa operazione rappresenta un’opportunità unica per valorizzare e riqualificare un patrimonio storico, aprendo nuove prospettive di sviluppo e Cultura. La collaborazione tra istituzioni promette di trasformare questa risorsa in un volto nuovo per la città.

L'Agenzia del Demanio ha trasferito, a titolo gratuito, un'ampia porzione dell'ex caserma Bucciante di Chieti alla Regione Abruzzo, in base a quanto previsto dal decreto sul federalismo culturale. L'operazione, come si legge in una nota dell'Ageniza del Demanio, segue l'accordo di valorizzazione.

