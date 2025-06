Deluse nel Napoli ora può tornare in Serie A | quattro club a sorpresa sull’ex

Il calciomercato è sempre teatro di colpi di scena e ritorni inattesi. Questa volta, l’attenzione si concentra su un ex giocatore del Napoli che, nonostante un passato deludente in azzurro, potrebbe sorprendere tutti con un trasferimento in Serie A. La stagione 2023-2024 non gli ha sorriso, ma il suo nome ora si fa strada tra le quattro sorprese di questo mercato. Riuscirà a riscrivere il suo destino nel calcio italiano?

L’ex Napoli potrebbe tornare a sorpresa in Serie A: il suo rendimento fu deludente con il club azzurro, ma ora potrebbe esserci il trasferimento che può spiazzare tutti. Il calciomercato, si sa, è spesso terreno fertile per operazioni a sorpresa e, talvolta, anche di ritorni a sorpresa. Un’operazione del genere potrebbe riguardare un calciatore che nel Napoli non ha inciso più di tanto, complice anche una stagione (quella del 2023-2024) non esaltante. Il calciatore in questione è Hamed Junior Traoré, calciatore che ha vestito la maglia del club partenopeo per sei mesi. Nella scorsa stagione, l’ex Sassuolo ha invece militato nell’ Auxerre, dove si è reso protagonista di una stagione di spessore in Ligue 1, con ben dieci gol all’attivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Deluse nel Napoli, ora può tornare in Serie A: quattro club a sorpresa sull’ex

In questa notizia si parla di: sorpresa - napoli - tornare - serie

“Mi auguro che vada via dal Napoli”, annuncio a sorpresa su un azzurro - Un'annata difficile per il Napoli ha sollevato un'ondata di critiche verso un giocatore chiave, spingendo alcuni tifosi a esprimere il desiderio di un suo addio.

Che giro delle panchine in Serie A ma chi allenerà i 4 club in Champions? Conte resta a Napoli, mosse a sorpresa di Inter e Atalanta che scelgono Chivu e Juric, mentre con tutta probabilità Tudor rimarrà alla guida dei bianconeri! Come valutate queste scel Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, colpo a sorpresa per il centrocampo; Napoli, torna la numero 10: ecco a chi è stata assegnata; Allegri dopo la Juve: voci su Milan, Napoli e una scelta a sorpresa.

Almeyda torna in Serie A: primo colpo dal Napoli - Matias Almeyda, ex stella della Serie A, può seriamente sbarcare in Serie A: colpo di scena, sarà lui il nuovo allenatore ... Come scrive calciomercatoweb.it

Sorpresa Demme, può tornare in Italia: contatti con un club campano - In questi minuti spunta la notizia di calciomercato che lascia sorpresi tutti i tifosi del Napoli: l’affare riguarderebbe, in modo clamoroso, l’ex Diego Demme. Segnala informazione.it