Delta del Po | dal granchio blu alla tartaruga come si affronta il cambiamento climatico

Nel cuore del Delta del Po, tra barene e valli da pesca, si svolge un affascinante viaggio di trasformazione. Dal granchio blu alla tartaruga, il cambiamento climatico mette alla prova questo ecosistema unico, stimolando innovazioni che vanno dalla tutela alla creazione di nuove specialit√† di allevamento. Qui, scienza e comunit√† collaborano per preservare un patrimonio naturale prezioso e costruire un futuro sostenibile. √ą un esempio di resilienza e speranza in un mondo in evoluzione.

Dal granchio blu alla tartaruga all'ostrica rosa: l'equilibrio difficile del Delta del Po.

