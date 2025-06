Delocalizzazione Pisano il sindaco napoli smentisce ipotesi zone industriale di Salerno

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, mette a tacere le voci sulla presunta delocalizzazione dell’azienda Pisano nella zona industriale della città. Con una dichiarazione chiara e decisa, il primo cittadino rassicura i cittadini e gli investitori, sottolineando che non ci sono istanze ufficiali in tal senso e che le indiscrezioni sono infondate. In un panorama economico in continua evoluzione, la trasparenza diventa il pilastro per mantenere la fiducia e promuovere lo sviluppo locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “L’azienda Pisano non ha presentato alcuna istanza per delocalizzare l’impianto nella zona industriale di Salerno”: a precisarlo è una nota del sindaco e presidente della provincia di Salerno Vincenzo Napoli. “Le ipotesi riportate dalla stampa sono chiacchiere inutili, dannose, prive di ogni fondamento quale che possa esser la tipologia dell’impianto. In quell’area sono in corso importanti investimenti logistici e strutturali come il nuovo ospedale Ruggi. È del tutto impensabile persino immaginare la delocalizzazione in quel contesto urbanistico in profonda trasformazione e già fortemente abitato – si legge nella stessa nota- Parole vane che creano, dunque, solo inutili allarmi e tensioni in una fase nella quale l’azienda dovrebbe ben valutare ipotesi realistiche e percorribili”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Delocalizzazione Pisano, il sindaco napoli smentisce ipotesi zone industriale di Salerno

In questa notizia si parla di: salerno - pisano - sindaco - napoli

Sentenza Cedu sulle Fonderie Pisano: convocata assemblea a Salerno - La sentenza della Corte europea dei Diritti Umani conferma, dopo quasi trent’anni, il grave danno alla salute e alla dignità causato dalle Fonderie Pisano.

“Sulla Salerno- Napoli padre e figlia in moto con lei, senza casco, che si fa i video. Bella educazione” Vai su Facebook

Delocalizzazione Pisano, il sindaco napoli smentisce ipotesi zone industriale di Salerno; Il sindaco di Salerno: Le Fonderie Pisano devono andare via; “Le Fonderie Pisano devono andare via”.

Il sindaco di Salerno: «Salernitana-Sampdoria va rinviata» - «Esprimo i migliori auguri ai calciatori ed ai membri dello staff della Salernitana affinché possano rapidamente ristabilirsi dalla debilitante intossicazione alimentare ... Da msn.com

Salernitana-Sampdoria, il Sindaco Napoli: «Subito rinvio per tutelare salute e regolarità» - Stampa «Esprimo i migliori auguri di pronta guarigione ai calciatori e allo staff della Salernitana, colpiti da una grave intossicazione alimentare durante la trasferta di Genova. salernonotizie.it scrive