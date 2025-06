Delocalizzazione delle Fonderie Pisano il sindaco | Mai ipotizzata la zona industriale

Il sindaco di Pisa ha ufficialmente smentito ogni ipotesi di delocalizzazione delle fonderie nella zona industriale di Salerno, sottolineando l'assenza di qualsiasi richiesta formale da parte dell’azienda Pisano. Le voci circolate sono semplici speculazioni senza fondamento, che rischiano di alimentare paure infondate e creare tensioni inutili. In quell'area sono in corso importanti progetti di sviluppo, volto a rafforzare l’economia locale e garantire un futuro sostenibile per tutta la comunità.

L'azienda Pisano non ha presentato alcuna istanza per delocalizzare l'impianto nella zona industriale di Salerno. Le ipotesi riportate dalla stampa sono chiacchiere inutili, dannose, prive di ogni fondamento quale che possa esser la tipologia dell'impianto. In quell'area sono in corso importanti.

