Delitto Ravasio Fabio Oliva in lacrime in aula | Adilma mi parlò del piano per ucciderlo

In un’aula carica di tensione, Fabio Oliva ha condiviso dettagli strazianti sulla tragica notte del delitto Ravasio, lasciando tutti senza fiato. La sua testimonianza, costellata di emozioni e confessioni, svela un quadro inquietante di piani e drammi personali. La scena si fa ancora più intensa con il pianto dell’imputato, mentre si avvicina la conclusione di un processo che scuote tutta Busto Arsizio. La verità sta emergendo, tra lacrime e silenzio.

Busto Arsizio (Varese), 16 giugno 2025 – È stata intensa e drammatica la testimonianza resa in tribunale da Fabio Oliva, classe 1984, titolare dell’officina “Rusty Garage”, separato e padre di una figlia nel processo per l’ omicidio di Fabio Ravasio, che vede imputata per omicidio Adilma Pereira Carneiro, 49 anni, compagna brasiliana della vittima, e altri sette coimputati. Oliva, visibilmente emozionato è scoppiato in lacrime nel corso dell’udienza, ha raccontato nei dettagli i contatti avuti con Adilma e la sua famiglia nei giorni precedenti e successivi all’incidente in cui perse la vita Fabio Ravasio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto Ravasio, Fabio Oliva in lacrime in aula: “Adilma mi parlò del piano per ucciderlo”

In questa notizia si parla di: fabio - ravasio - oliva - adilma

Omicidio Fabio Ravasio, una testimone: “Adilma Carneiro faceva macumbe, voleva fargli venire un tumore” - Durante l'udienza del 12 maggio in Corte d'Assise a Busto Arsizio, una testimone ha rivelato inquietanti dettagli sull'omicidio di Fabio Ravasio.

Adilma e la sua rete: le telefonate dopo il delitto Ravasio; Omicidio Fabio Ravasio, al via il processo per Adilma Pereira Carneiro e altri sette; Fabio Ravasio ucciso, Fabio Oliva: «Solo dopo l’investimento capii tutto, ma me ne andai in vacanza». Come cam.

Adilma e la sua rete: le telefonate dopo il delitto Ravasio - Nel quadro dell’inchiesta sull’omicidio di Fabio Ravasio dell’agosto scorso emergono nuovi elementi che delineano una fitta rete di contatti, ... Secondo msn.com

Adilma aveva un sesto complice? Arrestato il meccanico di Parabiago Fabio Oliva: “Per uccidere Fabio Ravasio usate quest’auto” - Un meccanico di 40 anni di nome Fabio Oliva, residente a Parabiago, è stato arrestato il 28 agosto nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Fabio Ravasio, l’uomo investito e ucciso il 9 ... Lo riporta ilgiorno.it