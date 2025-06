Delitto Garlasco il dna delle gemelle Cappa non è stato ancora prelevato | perché potrebbe anche non servire

Domani si apre il capitolo cruciale dell’incidente probatorio sul delitto di Garlasco, ma ancora aleggia un’incertezza: perché il DNA delle gemelle Cappa non è stato prelevato? La loro presenza potrebbe rivelarsi decisiva o superflua, lasciando aperte molte domande sulla strategia investigativa. La verità, come sempre, aspetta di emergere tra indizi e scelte giudiziarie, e questa fase potrebbe cambiare tutto. Continua a leggere e scopri cosa si nasconde dietro questa intricata vicenda.

