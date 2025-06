Delitto di Garlasco via all’incidente probatorio | come funziona i quesiti chiave e i tempi per le risposte

Da domani, nel processo di Garlasco, l'incidente probatorio segna un passaggio fondamentale: una fase cruciale in cui scienza e diritto si incontrano, tra quesiti chiave e risposte tempestive. Questa procedura, essenziale per chiarire i punti oscuri, coinvolge tutte le parti in un contraddittorio diretto e trasparente. Scopriamo come questa svolta potrebbe rivoluzionare la veritĂ sull'omicidio di Chiara Poggi, riscrivendo la storia del caso.

Da domani si fa “sul serio” nella nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Dopo mesi di ricostruzioni mediatiche e di parte, entra in campo la scienza e lo fa, questa volta, nel contraddittorio, cioè alla presenza dei legali dell'indagato, Andrea Sempio, della famiglia Poggi, dei pubblici ministeri e della difesa di Alberto Stasi, condannato a 16 anni. Sono cinque i punti che possono contribuire a riscrivere la storia dell'omicidio di Chiara Poggi, almeno secondo le attese della Procura di Pavia e degli avvocati di Stasi. Cinque quesiti ai quali sono chiamati a fornire una risposta gli esperti nominati dalla giudice di Pavia, Daniela Garlaschelli entro novanta giorni, salvo proroghe, e poi a riferirne in aula il 24 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, via all’incidente probatorio: come funziona, i quesiti chiave e i tempi per le risposte

