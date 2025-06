Delitto di Garlasco nuova consulenza sull' impronta mai repertata dai Ris

Una svolta potrebbe cambiare le sorti di uno dei casi più discussi degli ultimi anni: il delitto di Garlasco. La Procura di Pavia sta valutando una nuova consulenza sulle impronte mai repertate dai Ris, che potrebbe riscrivere completamente la dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi e mettere in discussione la condanna di Alberto Stasi. Resteranno nascosti i nuovi dettagli? Solo il tempo potrà rivelarlo.

Una rilettura delle orme impresse nel sangue della villetta di Garlasco. La Procura di Pavia, diretta da Fabio Napoleone, valuta una nuova consulenza che potrebbe riscrivere tutta la dinamica dell'assassinio di Chiara Poggi, per il quale è stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi. Gli inquirenti, infatti, in un anno e mezzo di inchiesta condotta nel massimo riserbo e culminata con l'iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio per concorso in omicidio con altre persone, hanno raccolto una serie di elementi che aprono lo scenario di un massacro di gruppo, più persone che la mattina del 13 agosto 2007 sono entrate nella villetta con l'obiettivo di ammazzare Chiara.