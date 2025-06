Delitto di Garlasco il legale di Sempio | Mi preoccupa lo yogurt non l' impronta

In un caso che tiene banco da anni, il legale di Sempio si concentra su dettagli sorprendenti: non l’impronta, ma lo yogurt. A poche ore dall’incidente probatorio, Massimo Lovati rivela le sue paure: ciò che non è stato mai analizzato nel 2007 potrebbe rivelarsi fondamentale. Un elemento che potrebbe cambiare le sorti della vicenda e riaccendere i riflettori su un mistero ancora irrisolto.

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

