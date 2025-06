Delitto di Garlasco il legale di Sempio | Il concorso nell’omicidio è un escamotage per accusare Andrea

Nel caso di Garlasco, il legale di Sempio denuncia un’operazione giudiziaria che sembra più una trovata strategica. Massimo Lovati, in difesa di Andrea Sempio, critica l’indagine della procura di Pavia, definendola un tentativo di riscrivere la verità attraverso escamotage come il concorso nell’omicidio. Una battaglia legale che si trascina tra accuse e dubbi, lasciando aperta la questione su quale sia davvero la verità dietro quel tragico giorno.

All'indomani dell'incidente probatorio che punta a riscrivere la storia del delitto di Garlasco, Massimo Lovati, legale che insieme ad Angela Taccia, difende Andrea Sempio, nuovo sospettato dell'omicidio di Chiara Poggi, torna a criticare la nuova inchiesta della procura di Pavia. "Noi siamo come Don Chisciotte contro i mulini a vento. Questa è una inchiesta insidiosa e il concorso nell'omicidio di Chiara Poggi è solo una diavoleria per riaprire nuove indagini e accusare Andrea Sempio – ha affermato l'avvocato – Io cerco di arginare ma andremo avanti così fino alla fine". Secondo Lovati "il concorso tra più persone si deduce dal fatto.

L'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, perquisizioni in casa di Andrea Sempio e dei suoi genitori: sequestrati telefonini e pc - L'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco riaccende l'attenzione con le perquisizioni in corso presso l'abitazione di Andrea Sempio, nuovo indagato, e dei suoi genitori.

Delitto di #Garlasco: "Mio figlio stava a casa con me. Questo ci rende forti in questa situazione. Conservare lo scontrino un'idea di mia moglie". Il padre di Andrea Sempio, l'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi dalla procura di #Pavia.

Andrea Sempio, vecchio amico di Marco Poggi, è di nuovo al centro del caso Garlasco. Una vecchia impronta viene rianalizzata e lo collega al luogo del delitto. Nei suoi rifiuti, biglietti che pongono nuove domande. La procura riapre l'indagine sull'omicidio di

