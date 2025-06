Delitto di Garlasco il legale di Sempio | È un' indagine piena di trabocchetti non posso fidarmi

Nel caso di Garlasco, il legale di Sempi 200 esprime dubbi sulla solidità delle prove, considerando l’indagine un labirinto di trabocchetti. Massimo Lovati, in un’intervista, rivela che ciò che lo preoccupa davvero non sono le tracce più evidenti come unghie o impronte, ma lo yogurt Fruttolo trovato tra i rifiuti, temendo che possa contenere il DNA del suo assistito e compromettere la sua difesa. La presenza di questa piccola, apparentemente innocua, prova potrebbe fare tutta la differenza nel processo.

Massimo Lovati in un'intervista dichiara: "Non mi preoccupano le unghie o l'impronta. Il Fruttolo sì". Il suo "incubo" è che sullo yogurt repertato tra la spazzatura di casa Poggi il giorno del delitto si trovi il Dna del suo assistito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, il legale di Sempio: "È un'indagine piena di trabocchetti, non posso fidarmi"

In questa notizia si parla di: delitto - garlasco - legale - sempio

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Delitto di #Garlasco: “Il capo d’accusa è nullo. E’ ondivago, indeterminato, mutevole e non permette alcun tipo di difesa. Deve essere specifico”. L’avvocato Massimo Lovati legale di Andrea Sempio. “Perché ora la Procura di #Pavia parla di concorso?”. Qualcu Vai su Facebook

Delitto #Garlasco , legale Sempio: “Rilievi in tutto il pianoterra per collocare tracce” Vai su X

Delitto di Garlasco, il legale di Sempio: È un'indagine piena di trabocchetti, non posso fidarmi; Lo sfogo di Massimo Lovati, avvocato di Sempio: “Mi sento come Don Chisciotte, vogliono per forza accusare Andrea. Sulla scena del delitto c’è solo un’impronta”; «Il concorso nell’omicidio è un escamotage per accusare Andrea». Il legale di Sempio torna a criticare l'inchiesta: «Noi come Don Chisciotte».

Delitto di Garlasco, il legale di Sempio: "È un'indagine piena di trabocchetti, non posso fidarmi" - "È un'indagine piena di trabocchetti, non ci si può fidare di niente e vengono gli incubi. Secondo msn.com