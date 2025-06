Delitto di Garlasco domani l’incidente probatorio | chi è il nuovo esperto chiamato dalla difesa di Andrea Sempio

Domani si terrà l'incidente probatorio nel caso del delitto di Garlasco, con la presenza di un nuovo esperto chiamato dalla difesa di Andrea Sempio: un dattiloscopista che si affiancherà all'ex comandante del Ris Luciano Garofano. Questa fase cruciale riapre ancora una volta una delle indagini più seguite degli ultimi anni, facendo emergere nuove potenzialità e interrogativi sulla verità. Si tratta di un aggiornamento che potrebbe cambiare gli equilibri del processo.

Mette in campo un altro esperto, un dattiloscopista, che affiancherà l'ex comandante del Ris dei carabinieri Luciano Garofano, la difesa di Andrea Sempio, il nuovo indagato nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007, riaperta per la seconda volta in meno di dieci anni a carico dell'amico del fratello della vittima, già archiviato nel 2017 e di fatto anche nel 2020 in un fascicolo in cui non era stato, però, iscritto. Si tratta di Luigi Bisogno, ex ispettore superiore della Polizia di Stato in pensione dal 2010 e che ha lavorato, come esperto di impronte e scena del crimine, per quasi 25 anni al Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica della Questura di Napoli, occupandosi di diversi casi di omicidio e cold case. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it