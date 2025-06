Delitto di Garlasco comincia l’incidente probatorio | a quali quesiti dovranno rispondere i periti

Il delitto di Garlasco torna sotto i riflettori con l'incidente probatorio di oggi, un momento cruciale in cui la scienza dovrà rispondere a domande chiave. I periti saranno chiamati a chiarire punti fondamentali riguardo alle prove raccolte, alla ricostruzione dei fatti e alla plausibilità delle accuse. Questa fase potrebbe rivoluzionare le sorti del caso e riscrivere la verità dietro l'omicidio di Chiara Poggi, aprendo nuove prospettive di giustizia.

Delitto di Garlasco, è il giorno della super perizia: a Milano l'incidente probatorio che potrebbe scrivere una storia diversa sull'omicidio di Chiara Poggi. Dopo settimane in cui sono spuntati nuovi presunti testimoni, piste alternative, deduzioni più o meno motivate e qualche volta poco rispettose per la vittima, è il momento del silenzio. Il giorno martedì 17 giugno è finalmente alle porte e da oggi in avanti a parlare sarà la scienza. L' incidente probatorio nell'ambito della nuova indagine sul delitto di Garlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, è atteso alle 10.

