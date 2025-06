DeepSeek ha un nuovo problema l’Antitrust | Troppe allucinazioni nelle sue risposte

DeepSeek si trova sotto i riflettori dell'Antitrust: l'Autorità mette in discussione la chiarezza delle comunicazioni sull'intelligenza artificiale, sottolineando come le sue risposte possano presentare allucinazioni. Una sfida cruciale per l'azienda, chiamata a migliorare trasparenza e affidabilità. Ma cosa significa realmente questa polemica e quali impatti avrà sul futuro della tecnologia? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa complessa vicenda.

Nell'ultimo bollettino pubblicato dall'Antitrust, l'Autorità garante per la concorrenza prende posizione su DeepSeek. L'intelligenza artificiale viene accusata di non comunicare in modo abbastanza chiaro agli utenti che le sue risposte possono essere soggette a allucinazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

