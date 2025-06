Declassamento ospedale gli azzurri al Pd | Non è colpa di Meloni

L’ospedale di Bazzano rappresenta un esempio lampante di come la sanità di prossimità, fondamentale per le comunità locali, venga quotidianamente minacciata e declassata. La nota di Forza Italia, firmata da Manes Bernardini ed Erika Seta, denuncia con fermezza questa tendenza, evidenziando come decisioni politiche e priorità siano spesso distanti dalle esigenze dei cittadini. È ora di cambiare rotta e mettere al centro la salute dei territori.

"L’ ospedale di Bazzano è l’ennesimo esempio di come la sanità di prossimità e della provincia invece di essere valorizzata viene continuamente messa a repentaglio". Così inizia la nota di Forza Italia, firmata da Manes Bernardini, coordinatore regionale, e da Erika Seta (foto), coordinatrice regionale Azzurro Donna. L’affondo arriva il giorno successivo alla protesta per il ’ declassamento ’ dell’Ospedale di Bazzano, più di 300 ’no’ tra cui figurano anche esponenti Pd e diversi sindaci. "La Regione deve investire nei presidi ospedalieri della provincia e della montagna: l’unico modo per garantire servizi sicuri ai cittadini e non costringerli a politiche migratorie sanitarie verso la città", continuano Bernardini e Seta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Declassamento ospedale, gli azzurri al Pd: "Non è colpa di Meloni"

