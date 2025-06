Debito pubblico record aumento di 30 miliardi | 52mila euro a persona

Il debito pubblico italiano ha raggiunto un nuovo record storico, superando i 3.063 miliardi di euro ad aprile 2025. Con una media di 52mila euro a persona, questa cifra denuncia una sfida che coinvolge tutti noi. La crescita costante dall'inizio dell’anno sottolinea l’urgenza di affrontare con decisione la gestione delle finanze pubbliche. Questo trend preoccupante ci invita a riflettere sul futuro economico del Paese e sulle responsabilità condivise.

Il debito pubblico dell’Italia ha raggiunto un nuovo record storico ad aprile 2025. Bankitalia ha calcolato che il nostro Paese deve 3.063,5 miliardi di euro ai propri creditori, una cifra che, con una popolazione di 58,9 milioni di persone, equivale a 52mila euro per ogni abitante dell’Italia. È dall’inizio del 2025 che il debito pubblico continua a crescere costantemente, con l’ultima riduzione che risale proprio a dicembre del 2024. Questo nonostante le politiche relativamente stringenti per quanto riguarda la spesa pubblica adottate dal Governo in carica. Il debito italiano continua a crescere. 🔗 Leggi su Quifinanza.it