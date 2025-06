De Vrij suona la carica | La finale di Champions è alle spalle Chivu mi ha fatto subito una buona impressione! Per il Mondiale sarà importante quella cosa

Stefan de Vrij, protagonista sulla scena internazionale e nuovo punto di riferimento dell’Inter, si prepara con entusiasmo al Mondiale per Club. Dopo la recente finale di Champions contro il PSG, l’olandese ha mostrato grande determinazione e fiducia, anche grazie all’arrivo di Chivu come nuovo allenatore. Le sensazioni sono positive: l’obiettivo è dimostrare il valore neroazzurro e scrivere un’altra pagina di successo. SENSAZIONI PER questa importante avventura sono alle stelle.

Il difensore dell’Inter, Stefan de Vrij, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista dell’inizio del Mondiale per Club per i nerazzurri. Intervistato dai medi presenti negli USA in vista dell’inizio dell’avventura dell’ Inter al Mondiale per Club, il difensore nerazzurro Stefan de Vrij ha fatto riferimento alla pesante sconfitta in finale di Champions League contro il PSG e all ‘arrivo di Chivu come nuovo allenatore. SENSAZIONI PER L’INIZIO DEL MONDIALE PER CLUB – « Io e altri siamo arrivati dopo essere stati in nazionale, dove abbiamo potuto lasciarci tutto alle spalle. Ora siamo carichi, guardiamo avanti: abbiamo voglia di fare questo torneo » SUL NUOVO ALLENATORE – « Molto deciso, sa cosa vuole e trasmetterci idee e principi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Vrij suona la carica: «La finale di Champions è alle spalle, Chivu mi ha fatto subito una buona impressione! Per il Mondiale sarà importante quella cosa»

In questa notizia si parla di: vrij - suona - carica - finale

De Vrij: Complimenti al Napoli. Non è l'esito che sognavamo. Poi suona la carica: Ora testa a Monaco; Coppa Italia, Inzaghi suona la carica: “All’Inter non basta un solo obiettivo”; GdS - Inter, contro il Sassuolo riposo per Lukaku: Sanchez fa coppia con Lautaro.

De Vrij: "Complimenti al Napoli. Non è l'esito che sognavamo". Poi suona la carica: "Ora testa a Monaco" - Poche frasi che vanno dritte al punto quelle di Stefan De Vrij che non senza delusione e dolore dichiara: "Abbiamo lottato fino alla fine, purtroppo non abbiamo raggiunto l’esito finale che ... Riporta msn.com