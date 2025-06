De Vrij | Monaco? Tutto alle spalle Chivu deciso! Sa quello che vuole

de Vrij, Monaco alle spalle e il cuore già puntato al nuovo traguardo: l’esordio dell’Inter al Mondiale per Club contro il Monterrey. L’olandese, deciso e concentrato, ha condiviso le sue impressioni sullo stato di forma della squadra e su Chivu, un leader che sa cosa vuole e come motivare il gruppo. La sfida si avvicina: l’Inter è pronta a scrivere un nuovo capitolo di vittorie internazionali.

De Vrij ha parlato alla vigilia dell’esordio dell’Inter al Mondiale per Club contro il Monterrey. L’olandese ha voluto spendere qualche parola pure su Chivu. CARICHI PER LA NUOVA COMPETIZIONE – Dal ritiro dell’Inter, Stefan de Vrij, ha parlato ai giornalisti locali di come sta la squadra dopo la finale di Champions League: « Noi Nazionali ci siamo lasciati tutto alle spalle. Anche gli altri hanno avuto qualche giorno di vacanza. Ora guardiamo avanti e siamo carichi, abbiamo voglia di fare bene in questo torneo ». BELLA IMPRESSIONE – Una parola ovviamente di de Vrij sul nuovo allenatore Cristian Chivu: « È un allenatore molto deciso, sa quello che vuole, sa trasmetterci i suoi principi, che comunque abbiamo perché giochiamo insieme da tanto. 🔗 Leggi su Inter-news.it