De Paz Comunità ebraica | Giusto non partecipare Quel corteo era divisivo

Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica, ha espresso chiaramente le sue perplessità riguardo alla marcia per Gaza organizzata a Monte Sole. Secondo lui, è fondamentale evitare iniziative divisive e favorire un dialogo inclusivo che rispetti tutte le opinioni, soprattutto in un contesto delicato come quello dei conflitti attuali. Solo attraverso il confronto pacifico possiamo sperare di trovare soluzioni condivise e durature.

Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica, come commenta la marcia per Gaza organizzata a Monte Sole? "Abbiamo espresso le nostre perplessità innanzitutto rispetto al luogo, ma anche rispetto all’opportunità di trasformare l’opinione di piazza in una misura che non fosse divisiva. E che potesse accogliere la voce di tutti rispetto ai conflitti, da ultimo quello con l’Iran, che è particolarmente gravoso e genera altre tensioni pesanti". Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche, ha chiesto che anche la Comunità ebraica prenda fermamente posizione contro il governo di Israele. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - De Paz (Comunità ebraica): "Giusto non partecipare. Quel corteo era divisivo"

In questa notizia si parla di: comunità - ebraica - giusto - partecipare

Tornano i “fratelli maggiori”. Le parole di Papa Leone XIV alla Comunità ebraica - Tornano i Fratelli Maggiori: il Papa Leone XIV ha rivolto un importante messaggio alla comunità ebraica, riaffermando legami di rispetto e dialogo.

Condivido l’appello di Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, affinchè si prenda una posizione chiara contro il dilagare dell’antisemitismo anche in Italia. Ogni forma di odio e intimidazione va condannata senza esitazioni. Vai su Facebook

De Paz (Comunità ebraica): Giusto non partecipare. Quel corteo era divisivo; Il Presidente della Comunità Ebraica di Roma Victor Fadlun parteciperà ai funerali di Papa Francesco; Il Papa: come il cardinale Hossu, uomo di dialogo, diciamo “no” ad ogni violenza.