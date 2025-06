De Luca | Campania penalizzata di 200 milioni l’anno

La Campania, dopo aver superato le sfide del 2015, si trova ancora oggi a lottare contro una grave ingiustizia economica. Nonostante i progressi, la violazione di una legge fondamentale sul riparto del fondo sanitario ha causato una penalizzazione di circa 200 milioni di euro all’anno, un danno che pesa sul benessere dei cittadini e sulla qualità delle cure. È arrivato il momento di fare chiarezza e chiedere giustizia per questa regione.

Tempo di lettura: 2 minuti “Nel 2015 siamo partiti come ultima Regione d’Italia per livelli essenziali di assistenza, abbiamo superato quella criticità e quel commissariamento, ma è rimasta una grave criticità: la legge che prevedeva il riparto del fondo sanitario nazionale su tre criteri è stata violata per più di 10 anni e il risultato è che la Campania è stata, ed è, penalizzata ogni anno di circa 200 milioni di euro rispetto alla media nazionale perché non sono stati applicati i tre criteri del riparto ma uno soltanto: l’età anagrafica “. Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo intervento in occasione dell’apertura degli Stati generali della prevenzione, promossi dal Ministero della Salute, che oggi si svolgono alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it