De Laurentiis cambia politica | addio plusvalenze il piatto ricco sono i premi Champions Repubblica

Il Calcio Napoli di Aurelio De Laurentiis cambia rotta: addio alle plusvalenze, ora il vero tesoro sono i premi della Champions. Una strategia che punta a valorizzare i successi internazionali, portando il club azzurro verso frontiere mai esplorate prima. Con questa svolta, l’ultima plusvalenza sarà Osimhen, segnando un nuovo capitolo di crescita e ambizione per il Napoli. Il futuro si gioca sui grandi palcoscenici europei, e la squadra è pronta a scrivere la sua storia.

Repubblica Napoli, con Marco Azzi, si sofferma sul cambio di strategia del Calcio Napoli. Niente pi ricerca di plusvalenze, ora si punta ai ricchi montepremi delle manifestazioni internazionali, in primis la nuova Champions. L’ultima plusvalenza sarà Osimhen. Scrive Repubblica: Trattasi infatti di un affare che spalanca al club azzurro frontiere finora inedite e destinate invece a diventare regola, visto che l’arrivo del campione belga è sintomatico del cambio radicale di strategia sul mercato da parte di De Laurentiis, consapevole di non poter più puntare in alto solo con le plusvalenze. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it