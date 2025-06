De-escalation Trump non firma bozza G7

Al G7, la pressione cresce per una de-escalation tra Israele e Iran, mentre il presidente Trump ancora si riserva nel firmare la bozza di comunicato. Il documento, che mira a promuovere stabilità e sicurezza regionale, evidenzia l'impegno dei Paesi membri e i diritti di difesa di Israele, sottolineando però la necessità di evitare ulteriori escalation. La situazione resta in bilico, lasciando aperta la domanda: quale sarà la prossima mossa del leader americano?

18.55 Al G7 si fa pressione per una deescalation tra Israele e Iran. Il gruppo dei Sette ha pronta una bozza di comunicato congiunto sul conflitto tra Israele e Iran, ma il presidente Usa, Trump, non l'ha ancora firmata. Lo riferiscono i media che hanno visionato la bozza. La bozza contiene l'impegno per salvaguardare la stabilità dei mercati,inclusi quelli energetici,sostiene che Israele ha diritto a difendersi,che l' Iran non potrà possedere armi atomiche. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

