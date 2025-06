De Bruyne rilasciato in pillole dal Napoli | È una sensazione pazzesca arrivare qui con tutte queste persone

Kevin De Bruyne si presenta ai tifosi del Napoli con entusiasmo e passione, raccontando le sue emozioni per l’arrivo in azzurro. Nel video del canale ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli, il centrocampista belga condivide le prime parole da nuovo giocatore partenopeo: “È una sensazione pazzesca arrivare qui con tutte queste persone, è qualcosa di cui mi avevano già un po’ parlato, per cui sono entusiasta. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e contribuire al successo della squadra."

Il canale Youtube della Società Sportiva Calcio Napoli ha rilasciato un video che mostra momenti inediti della prima giornata di Kevin De Bruyne da calciatore azzurro. Le prime parole del belga. Nel corso del filmato, si registrano anche alcune dichiarazioni del centrocampista belga: “È una sensazione pazzesca arrivare qui con tutte queste persone, è qualcosa di cui mi avevano già un po’ parlato, per cui sono entusiasta. Non vedo l’ora di completare al meglio questa giornata e di vivere le prossime fasi di questa avventura. Non credo che ci sia molto tempo per pensare quando giochi. Magari quando ho vinto con il Manchester City mi è capitato di fermarmi a riflettere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne rilasciato in pillole dal Napoli: «È una sensazione pazzesca arrivare qui con tutte queste persone»

Benvenuto in Serie A. Ci vediamo presto. " Con queste parole semplici, ma piene di significato, Paulo Dybala ha salutato l'arrivo di Kevin De Bruyne nel campionato italiano. L'attaccante della Roma ha condiviso una storia su Instagram in cui mostra la maglia

