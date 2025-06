De Bruyne prime parole da leader | la frase per la squadra che già infiamma Napoli

Kevin De Bruyne da leader al Napoli: poche parole, ma un impatto che infiamma l’intera squadra. Non si presenta come una primadonna, ma come una guida silenziosa e determinata, pronta a plasmare il cammino verso la vittoria. Le sue prime parole sono un chiaro messaggio di unità e umiltà, valori che rafforzano il sogno partenopeo. Bastano pochi istanti per capire che con lui la squadra è destinata a scrivere pagine epiche.

Non parla di sé stesso, ma del gruppo. Non arriva da primadonna, ma da guida. Nelle sue primissime parole da giocatore del Napoli, svelate in un video ufficiale del club, Kevin De Bruyne ha già messo in chiaro che tipo di campione è arrivato a Fuorigrotta: un leader umile, con una fame di vittoria ancora intatta. Bastano pochi minuti per capire la grandezza di un campione, e spesso non servono nemmeno le giocate in campo. Le prime parole di Kevin De Bruyne, sbarcato a Roma per iniziare la sua avventura napoletana, sono un manifesto della sua mentalità. Subito dopo essere atterrato con un jet privato, ancora travolto dall'accoglienza, ha confessato: "È una sensazione pazzesca arrivare qui con tutte queste persone, è qualcosa di cui mi avevano già un po' parlato, per cui sono entusiasta".

