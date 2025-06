Dazi Ue verso accordo con gli Usa per tariffe al 10%

L’Unione Europea si prepara a una mossa strategica, proponendo un accordo che prevede dazi del 10% sulle esportazioni statunitensi. Questa scelta mira a prevenire tariffe più elevate su automobili, farmaci ed elettronica, mantenendo aperto il dialogo con gli Usa. La proposta, rivelata dal quotidiano Handelsblatt e condivisa da alti funzionari Ue, evidenzia l’importanza di criteri chiari e condivisi, senza considerare questa misura come definitiva. Von der...

L’ Unione Europea sarebbe pronta ad accettare dazi statunitensi del 10% su tutte le esportazioni, allo scopo di evitare tariffe più elevate su automobili, farmaci ed elettronica. Lo riporta il quotidiano economico tedesco Handelsblatt, citando alti funzionari dell’Ue. L’offerta alle controparti statunitensi sarebbe stata fatta solo a determinate condizioni, con criteri chiari e condivisi, e non sarebbe stata considerata permanente. Von der Leyen: “Se negoziato sui dazi con gli Usa fallisce, tutti i mezzi sul tavolo”. “Con il presidente Trump ho ribadito l’ impegno a trovare una soluzione sui dazi entro il 9 luglio “, aveva detto nella nottata europea la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Kananaskis in Canada alla vigilia dei lavori del G7. 🔗 Leggi su Lapresse.it