Dazi pronto l’accordo tra Unione Europea e Stati Uniti | 10% stabile e salvaguardia dei prodotti strategici

Potrebbe essere alle porte un nuovo capitolo nelle relazioni commerciali tra Europa e Stati Uniti, con l’intenzione di stabilizzare gli scambi e proteggere i settori strategici. La Commissione Europea si dimostra pronta ad accettare un dazio fisso del 10%, puntando a un accordo trasparente e condiviso che eviti tariffe più onerose e favorisca la crescita economica di entrambe le sponde dell’Atlantico.

Potrebbe avvicinarsi l'accordo tra Usa e Ue sul fronte dei dazi. La Commissione Europea sarebbe, infatti, pronta ad accettare un dazio fisso del 10% sugli scambi commerciali con gli Stati Uniti, a patto che l'intesa sia definita con criteri chiari e condivisi. L'obiettivo è contenere i danni su alcuni settori fondamentali. Il possibile accordo viene riportato dal quotidiano economico tedesco Handelsblatt. L'obiettivo è evitare tariffe più elevate su settori strategici come automobili, farmaceutica e componenti elettronici. Washington non ha ancora confermato la volontà di limitare al 10% le tariffe sulle auto europee.

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative in Svizzera sui dazi doganali, Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare per sospendere le tariffe reciproche, in un contesto di crescente tensione commerciale avviata da Donald Trump.

C’è l’accordo tra Cina e Stati Uniti su dazi e terre rare. Ad annunciarlo è stato il presidente statunitense Trump, costretto a negoziare con Pechino per avere il samario, cruciale per fare i missili. Di Giulia Pompili Vai su Facebook

Il presidente degli Stati Uniti ha accettato la proposta di rinviare al 9 luglio l'entrata in vigore dei dazi al 50% sui prodotti importati dall'UE. Accordo in vista? Vai su X

